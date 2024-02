Christian Cueva explota contra María Pía Copello por su entrevista: "Quise hablar y fue cortante"

15/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La pesadilla no termina para Christian Cueva. Esta vez, el futbolista se mostró en contra de la entrevista que le realizó María Pía Copello en 'Mande Quien Mande'. Como se recuerda, recientemente, el afamado 'Aladino' se enlazó, desde España, para pronunciarse sobre el romance clandestino que mantuvo con Pamela Franco.

Tras ello, Cueva se enlazó, nuevamente en televisión, pero esta vez, con 'América Hoy', donde aprovechó para quejarse de la actitud que tuvo la ex animadora infantil durante la conversación.

Christian Cueva se queja de María Pía Copello

En medio de su descargo que brindo en 'América Hoy', el futbolista aclaró que no le gusta estar involucrado en este tipo de escándalos y aseguró que le incomoda dar este tipo de entrevistas. Por ello, expresó su molestia por la forma en la que se desarrolló la conversación con María Pía.

"Primero que nada no debería estar en este tema de dar entrevista a un programa de espectáculos porque no es mi lugar (...) Quise hablar en otro programa, pero me sentí muy cortante conmigo, fue cortante", sostuvo.

Asimismo, aseguró que, pese a que le dieron la posibilidad de hacer la entrevista grabada, él prefiere hablar en vivo y cara a cara.

Se enfrenta a Janet Barboza

Por otro lado, Janet Barboza le preguntó al futbolista, por qué su padre habría sacado cara por Pamela Franco y le pidió a su esposa que no continúa exponiendo dicho escándalo. Esto no fue del agrado de Cueva y pidió que no involucren a su progenitor en este tema.

"Te pregunto, ¿tienes pruebas que diga que mi papá estuvo metido? Mi pregunta es si para ti eso es una prueba (...) Ahora te rectificas, no lo dejes de lado, ahora no dices que es una prueba", puntualizó el pelotero.

El comunicado de Christian Cueva

Como se recuerda, Christian Cueva publicó un comunicado, en sus redes sociales, donde le pidió perdón a Pamela López, por el daño que le causó al salir a la luz su amorío con Pamela Franco.

"Quiero pedir, públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos. Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy les causan y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo. A mi familia y a mis padres que también han sido involucrados, no me cansaré de pedir perdón", dijo Cueva en un comunicado el 13 de febrero.

Finalmente, Christian Cueva se quejó de la entrevista que le hizo María Pía Copello, debido a que, no le permitió ahondar en cada respuesta y aclarar algunos temas que han causado polémica.