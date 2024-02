¡De no creer! Christian Cueva revela por qué se quitó su anillo en la casa de los padres de Pamela Franco

Christian Cueva ha decidido romper su silencio tras ser objeto de duras críticas por su participación en un escándalo amoroso que involucra a la familia de su amante, Pamela Franco. En una entrevista exclusiva con el programa 'América Hoy', se ha defendido y ha explicado públicamente sus acciones, incluyendo el controvertido episodio en el que se le vio quitarse el anillo de casado en la casa de los padres de la reconocida cumbiambera.

Christian Cueva comenzó la entrevista abordando la polémica acción de quitarse el anillo de casado, alegando que lo hizo para evitar dañarlo mientras tocaba el cajón, instrumento musical que le apasiona. Afirmó que esto no tenía ninguna connotación más allá de una simple precaución técnica.

"¿Por qué me quito el aro? Bueno pues, porque a mi me gusta tocar cajón, y al tocar cajón con el aro, se malogra el aro, eso es algo que ya me ha pasado. Estamos siendo sinceros", dijo Christian Cueva.