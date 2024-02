¿Christian Cueva fue infiel a Pamela Franco con otra mujer? Esto reveló exintegrante de Alma Bella

El escándalo de la presunta infidelidad de Christian Cueva hacia su esposa, Pamela López, sigue tomando giros inesperados. Durante una entrevista con Magaly Medina, Estrella Bereche, exintegrante de Alma Bella, arrojó luz sobre este controversial tema al confirmar que el futbolista mantuvo una relación secreta con Pamela Franco. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la revelación de que Cueva también habría sido infiel a la cantante.

Aunque Christian Cueva y Pamela Franco no eran oficialmente pareja, la exintegrante de Alma Bella sugirió que la cantante también sufrió al descubrir la infidelidad del futbolista. Según reveló Bereche en el programa de Magaly Medina, Franco habría recibido una fotografía que mostraba a Cueva besándose con otra mujer, lo que indicaría que las infidelidades del jugador eran más numerosas de lo que se creía.

"La veía discutir por teléfono [...] Yo la he visto llorar por la situación porque creo que no la trataba muy bien [...] Yo creo que ya se estaban distanciando [...] Me dijo: 'Me acaban de enviar una foto de él con una chica besándose', y es ahí donde ella se empieza a desilusionar", dijo la excumbiambera