¡Christian Cueva huye de la prensa! Futbolista fue interceptado en el aeropuerto: "Estás loco?"

06/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva está en el ojo de la polémica después que su aún esposa Pamela López anuncie el fin de su relación de 12 años y exponga algunas llamadas del futbolista. En medio de esto, 'Aladino' fue interceptado por la prensa y no quiso declarar para los periodistas de un conocido programa de TV.

El 10 de la Selección Peruana reapareció en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y se disponía a viajar a España, donde se someterá a una operación de la rodilla. No obstante, jamás imaginó que los periodistas de espectáculos lo interceptarían poco antes que ingrese a la sala de embarque.

"¿Estás loco?", es lo único que alcanzó a decir el futbolista, quien es acusado de presuntamente haberle sido infiel a su esposa Pamela López.

Cabe resaltar que, no es la primera vez que la pareja atraviesa una crisis matrimonial. En el pasado el futbolista de la 'blanquiazul' ha sido acusado de serle infiel a Pamela López en más de una oportunidad, siendo una de las más recordadas cuando Shirley Arica comentó que el futbolista la afanaba, pero ella no le hizo caso por qué no le aparecía nada atractivo.

La cirugía de Cueva

Hasta ahora no se ha informado si el seleccionado nacional aceptó o no la oferta de Alianza Lima sobre pagar cierto porcentaje de la cirugía, así como de la rehabilitación, con la finalidad de acelerar su regreso a las canchas con miras a ser convocado a los entrenamientos por el torneo de la Copa América y los próximos partidos rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, de lo que si se tiene información es de la exorbitante cifra que pagaría 'Aladino' por la cirugía: 100 mil euros. Ello, mientras que la rehabilitación y la medicación post operación sumarían alrededor de 20 mil euros sin contar los viáticos del jugador y un acompañante que se encargaría de asistirlo durante las próximas cuatro semanas que tendría que estar en reposo por la articulación inmovilizada.

Luego de ello, el jugador estaría en condiciones de regresar al Perú para continuar con un importante tratamiento que recibiría en la Villa Deportiva Nacional (Videna) como parte del ofrecimiento del actual entrenador de la 'Bicolor', Jorge Fossati.

Es así que, Christian Cueva vuelve a ser tema de conversación por la ruptura con su aún esposa Pamela López y ahora qe se fue a España, evitó declarar a la prensa de espectáculos y huyó en medio de la multitud.