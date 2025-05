¿Niega infidelidad? Christian Cueva revela por qué se SEPARÓ de Pamela López

12/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva sorprende al reaparecer en el podcast 'Enfocados' y revelar por qué se separó de Pamela López, a pesar de haber formado una familia con ella. El popular 'Aladino' se animó a asegurar que no terminó por la presencia de un tercero en su relación con la trujillana.

Christian Cueva aclara el fin de su relación con Pamela López

Jefferson Farfán tuvo un esperado reencuentro con su amigo, el futbolista Christian Cueva, quien se ha visto en la mira de la farándula tras el anuncio de su separación definitiva con Pamela López y oficializar su romance con la cantante de cumbia, Pamela Franco, pero no solo por ello, sino también por el conflicto legal con la trujillana y verse envuelto en un presunto affaire con la expareja de la 'Foquita'.

En medio de la entrevista, 'Cuevita' no dudó en contarlo todo sobre su vida y en especial, aprovechar la oportunidad de dejar en claro que su decisión de dar por finalizada su historia de amor con la madre de sus tres hijos y defenderse de las acusaciones de haber abandonado a su familia por otra mujer.

El exjugador de Alianza Lima agregó que el quiebre de su relación se dio por distintas razones, pero nunca fue por Pamela Franco, como alega Pamela López ante los medios de comunicación. Seguidamente, enfatizó que todo se debió por decisiones propias ante situaciones que nunca supieron solucionar en su momento como para salvar el matrimonio.

"Una de las situaciones que la gente mucho juzga y habla es 'tú dejaste a tu familia'. No señores, yo no dejé a mi familia en ningún momento. Mi familia siguen siendo mis hijos, siguen siendo mis padres, mis hermanos, esa es mi familia. La que hice en algún momento se tuvo que cortar por situaciones de una relación de dos. Ahí queda", expresó tajantemente.

Descarta ruptura por Pamela Franco

Christian Cueva volvió a reiterar en 'Enfocados' su pedido de dejar los ataques contra Pamela Franco, asegurando que ella no fue la 'manzana de la discordia' con Pamela López. Para finalizar, remarcó que no debe explicaciones a nadie que no sean sus hijos.

"Yo no voy a dar más detalles, más cosas, porque no es. Se cortó y listo. Y no se cortó por nadie , eso quiero decirles y aclararles a todos, por nadie. Fueron decisiones propias porque arrastramos cosas que en su momento no las corregimos o no las sanamos, y punto, queda ahí. No fue una tercera persona, una cuarta o una quinta", sentenció en el podcast.

Christian Cueva se disculpa con sus hijos

Para finalizar, Cueva aprovechó la oportunidad para disculparse con sus hijos, asegurando que todas sus acciones y decisiones son pensadas para su bienestar. Para sorpresa de todos también le dedicó unas palabras de esperanza para la madre de sus "retoños", Pamela López, quien ha tenido que lidiar con problemas de salud.

"Cada cosa que hago es por ellos. Así que nada, yo feliz siempre de ser lo mejor por ellos. Y acá mandarles un beso a mis tres enanos. (...) Pedirle a Dios que siempre estén con salud, que los cure, que los sane, a su mamá, lógicamente", señaló el 'pelotero'.

De esta manera, en 'Enfocados' al lado de su amigo Jefferson Farfán, Christian Cueva rompió su silencio y aclaró la razón por qué terminó su matrimonio con Pamela López.