''No me siento aludida ni atacada'': Melissa Klug le responde a Jefferson Farfán tras indirectas

Luego de volver de los Estados Unidos, la popular 'blanca de Chuquito', Melissa Klug, salió nuevamente al frente para acusar a su expareja Jefferson Farfán de no pasar tiempo con sus menores hijos, lo cual provocó que el futbolista le lanzará indirectas a través de sus redes sociales.

A través de una entrevista con el medio local Trome, la Klug decidió romper su silencio y responderle a la 'Foquita', asegurando que ella si trabaja y le esta yendo muy bien.

"Estoy cansada de los juicios, pido al Poder Judicial no sé por qué lo alargan. Se trata de dos menores, ya veremos ojalá que todo sea favorable'', señaló.

Además, comentó que había perdido la cuenta respecto a los juicios que tiene con el futbolista de 'Alianza Lima'.

Ya perdí la cuenta (de cuántos juicios), yo no me siento aludida ni atacada. De verdad que desconozco para las personas que él lo está subiendo, de repente sus hijos, no sé", agregó la empresaria.