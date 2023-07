Christian Meier estrena videoclip un día antes de su boda y Andrea Bossio luce lujoso anillo de compromiso

Suenan las campanas de boda. Mañana 1 de julio se llevará a cabo la unión matrimonial entre el cantante Christian Meier y su prometida Andrea Bossio, quien es varios años menor que él. Ante esto, el también actor optó por lanzar una nueva canción en YouTube, donde aparecen sus hijos y también, se muestra el anillo que su novia luce.

Cabe resaltar que, Meier tiene actualmente 53 años de edad y Bossio tiene 26, lo cual generó algunos comentarios debido a los casi 30 años de diferencia de edades que existe entre el futuro matrimonio.

El tema llamado "He vuelto a casa" fue estrenado oficialmente hoy vía YouTube y el mismo se puede ver al actor manejando por una carretera en solitaria; también, se puede ver varios momentos donde Meier está solo en un campo mientras entona las notas de su último tema.

Finalmente, en los segundos finales del videoclip se puede ver a los 3 hijos de Christian, Estefano, Taira y Gia, con quienes aparece interactuando mediante videollamada y en persona; pero lo que más llamó la atención de todos, es cuando en el último segundo aparece la mano de Andrea portando un anillo que tiene un gran diamante.

Tras haber finalizado hace 15 años su mediático matrimonio con la actriz peruana, Marisol Aguirre, madre de sus tres hijos, el popular 'Zorro' volvió a creer en el amor y está próximo a pisar el altar.

Según información de Arturo Pomar, amigo y exbaterista de la banda de rock Arena Hash, Meier y su futura esposa, ya tienen todo preparado para la ceremonia que se llevará a cabo en Estados Unidos, país donde la feliz pareja se encontraría conviviendo.

El artista señaló a un medio local peruano que ya recibió el parte de matrimonio.

"Él (Christian Meier) se está casando el primero de julio en Los Ángeles, California. Me invitaron, pero no iré al matrimonio; la mejor amiga de mi esposa se casa en Pensilvania (EE. UU.) y vamos a estar allá; eso es una semana antes del matrimonio de Christian y eso significa hacer otro viaje. Ya le hablé, ya sabe", contó el ex Arena Hash a un medio de prensa peruano.