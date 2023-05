"No hagas eso, sonso": Marisol Aguirre regaña EN VIVO a hijo que tiene con Christian Meier por no saber cocinar

29/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marisol Aguirre fue invitada al programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya" y durante un concurso en el que participó con su hijo, Stefano Meier, perdió los papeles y lo regañó en vivo, llegando a llamarlo "sonso".

¿Por qué se molestó Marisol?

Todo ocurrió porque Marisol y Stefano fueron los invitados del programa dominical que conduce Ethel Pozo y Yako Eskenazi, y su meta era preparar un plato en colaboración, donde Marisol solo tenía que dar las indicaciones y Stefano debía seguirlas para lograr la preparación.

Es aquí donde Aguirre mostró lo competitiva que es, pues al ver que su hijo no podía seguir las indicaciones que ella le daba, empezó a entrar en desesperación y terminó gritándole y hasta tirándole un trapo de cocina en la cabeza.

"Sigue, sigue, pero bonito, bonito. La mozzarella, trae la mozzarella, sal y el pimiento Stefano, ya deja ahí, no pongas más. mozzarella, sal y pimiento, ábrela, tienes que rayar la mozzarella en el hueco grande. Ahora basta, ahora agarra un poco, pero bonito y échale encima todo. Un poco más, no mucho, ya, sal y pimiento, trae la salsa y pimienta, escucha a tu madre, poquito, no mucho, car***, no te hagas el sonso", decía Marisol mientras Stefano intentaba cocinar.

Stefano no tiene experiencia cocinando

Después de finalizado el concurso, y cuando los jurados probaron la comida, Marisol se animó a conversar con Ethel y Yako, confesando que su hijo no sabe cocinar porque nunca lo habían hecho juntos.

"Esta es la primera vez que cocinamos juntos. Antes habíamos cocinado solo a través de videollamadas. Yo le iba indicando lo que él tenía que hacer y siempre salió muy bien", dijo la rubia.

En esa misma línea, sorprendió al confesar que Stefano es bueno cocinando postres, pero no comida salada.

"Sé que Stefano cocina postres muy ricos, pero nunca he probado uno de sus platos salados porque él acá, en Perú, no cocina, acá yo lo engrío por el estómago, yo tengo muy buena sazón", puntualizó.

Christian Meier se casaría con joven de 26 años

El pasado 11 de mayo, el programa de ''Magaly TV: La Firme'' emitió una nota en la que muestra una serie de imágenes que confirmarían la relación entre Christian Meier y una joven de 26 años llamada Andrea María Bosio Zegarra.

Durante el informe se mencionó que ambos se habrían conocido durante una grabación para la marca de cosméticos en donde la joven actualmente trabaja y que estarían a pocos meses de casarse en Estados Unidos.

Es así que mientras Christian estaría por casarse, su hijo Stefano Meier y su madre, Marisol Aguirre, se presentaron en el programa de cocina de Ethel Pozo, donde la exesposa del 'zorro' regañó al hijo que tiene con él.