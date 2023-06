¿Se despide de la soltería? Christian Meier da pistas de su nueva relación a través de misterioso mensaje

¿Se cansó de estar soltero? Christian Meier causó impacto en las redes sociales debido a la última publicación que hizo, la cual contiene un misterioso mensaje que revelaría su actual relación con la publicista de 26 años, Andrea Bosio.

Durante la última emisión del programa ''Magaly TV, La Firme'', la conductora presentó la curiosa publicación del actor, quien estaría por casarse el durante el mes de julio.

En dicha publicación, Meier manifiesta cómo se siente actualmente, por lo que muchos han interpretado que se trataría de una despedida de la soltería para al fin unir su vida junto a Andrea Bosio, a quien le dobla la edad.

"Durante casi 20 años me dediqué a trabajar incansablemente para desarrollar una carrera y poner comida en la mesa. Mi trabajo me llevó a vivir en un sinnúmero de ciudades, recorriendo todo el continente. Mi consigna fue clara: evitar cualquier situación que me atara a algún lugar", escribió el actor y cantante en el clip audiovisual.