Christian Thorsen reaparece tras rumores de fallecimiento: "Sonriéndole a la vida"

27/06/2023

Christian Thorsen reapareció en sus redes sociales luego de rumores de su supuesto fallecimiento. Como se recuerda, el actor nacional dio positivo a cáncer de próstata y continua en tratamiento.

"Aquí estoy"

El actor, Christian Thorsen, publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram con la que desmintió todos los rumores de su supuesta muerte. Asimismo, el popular 'Platanazo' aseguró aseguró que se siente bien de salud y espera que sus fanáticos no caigan en falsas noticias que lo involucren.

"Para los que van diciendo por ahí que me he muerto.... aquí estoy, sonriéndole a la vida", se lee en la descripción de la foto.

Inmediatamente después de la publicación de la foto, varios de sus seguidores empezaron a dejarle mensajes de aliento y motivación al ex actor de 'Al Fondo Hay Sitio': "La gente es así, solo quieren llamar la atención", "Vamos Christian fuerza y fe, muchas bendiciones", "La ignorancia en su plenitud, ud siga adelante, muchas vibras a seguir disfrutando de la vida", "Me enerva ver que existan energúmenos mal informando con noticias negativas", "Oídos sordos a tanto desubicado", fueron algunos de los comentarios que recibió Thorsen.

Cabe resaltar que la foto que compartió el actor, es una de las que se tomó tras celebrar su cumpleaños el pasado 19 de junio junto a sus amigos y familiares.

¿Qué tratamiento está siguiendo Christian Thorsen?

El actor que también participó en la serie "Así es la vida", explicó que poco tiempo después de su diagnóstico, recurrió a la medicina antroposófica, un sistema médico integrativo que une los procedimientos médicos convencionales con los complementarios, la comprensión espiritual del ser humano y la naturaleza de la antroposofía.

"Hace como dos meses, es decir, casi medio año después de que empecé el tratamiento aquí, me hice una nueva tomografía con contraste. El resultado fue asombroso. Fue una locura", expresó emocionado, pues dijo que su calidad de vida había mejorado y ahora hace sus actividades con normalidad, como jugar golf, comer y dormir.

Al finalizar una entrevista contó que su salida de "Al fondo hay sitio" fue abrupta, pues Efraín Aguilar lo despidió mediante una llamada telefónica en la que le dijo que simplemente no va más, y que después de eso, solo hizo dos obras teatrales y se retiró.

"La vida viene siendo una gran experiencia para mí. Me está dando la oportunidad de disfrutar y despedirme. Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente", finalizó.

Evidentemente, la lucha de Christian Thorsen contra el cáncer de próstata aún continua y al parecer lo hace en estricto privado, por ello, el actor salió a desmentir los rumores de su supuesto fallecimiento.