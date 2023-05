Christian Thorsen se quiebra en vivo al ser ovacionado por su lucha contra el cáncer de próstata

programa "Arriba mi gente", el día viernes 12 de mayo, Christian Thorsen se presentó para hablar sobre su estado de salud luego de haber hecho público su diagnóstico de cáncer de próstata.

Miles de peruanos mostraron tanto afecto hacia el actor nacional que este se emocionó y llegó a llorar. Esto llevó a Fernando Díaz a interrumpir temporalmente la transmisión del programa para mostrar un anuncio comercial.

Durante el programa, Christian Thorsen tuvo la oportunidad de mencionar que el tratamiento con muérdago tiene una base científica y no es considerado una terapia alternativa, a pesar de lo que muchas personas piensan.

"Quiero aclarar una cosa, no es tratamiento alternativo, que aquí se esté empezando a usar, tiene mucha evidencia científica, hay una universidad y una clínica en Alemania atrás de esto, en ese país es una de las cosas que más se utilizan para batallar contra el cáncer", indicó Thorsen.

El actor que interpretó a Raúl del Prado en "Al fondo hay sitio" ofreció una entrevista, en la que compartió su testimonio de vida y conmovió a los lectores con sus palabras.

Durante la entrevista, el actor peruano expresó que la enfermedad del cáncer ha sido algo positivo para él, ya que ha logrado sacarle provecho a la adversidad. Incluso afirmó que no tiene miedo a la muerte.

"Cuando me dijeron que tenía cáncer, lo primero que se me vino a la cabeza fue que se trataba de un regalo, aunque no sabía la magnitud del regalo. Había mucha inconsciencia. Fue bien loco. Definitivamente, saber que tienes una opción de poder hacer algo para seguir en el camino de la vida es un premio", mencionó.