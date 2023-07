Cirujano revela la cifra que Flavia Laos habría gastado en retoques estéticos: "Es lo que cuesta un carro"

Flavia Laos es una de las influencers más conocidas de Perú y Latinoamérica. A través de su carrera, hemos visto cuánto ha cambiado su aspecto físico, en especial su rostro; debido a esto, un cirujano se presentó en un programa de TV comentó la exhorbitante cifra que la modelo habría gastado en retoques estéticos.

El especialista en medicina se presentó en el programa "América hoy" para conversar con los conductores sobre las cirugías estéticas de los famosos, además Sheyla Rojas estaba como invitada en el set de TV.

Caba resaltar que, en alguna oportunidad Flavia ha revelado frente a cámaras que se ha sometido a algunas cirugías o procedimientos con la finalidad de mejorar su aspecto. En ese sentido, el cirujano empezó a explicar los procedimientos que Flavia se habría realizado.

El cirujano enumeró los 9 procedimientos que Flavia Laos se se habría realizado a través de los años.

Finalmente, el médico indicó que la novia de Austin Palao habría gastado un aproximado de 90 mil soles en retoques estéticos, a lo que Sheyla rojas reaccionó diciendo: "Me muero, es un carro, lo que cuesta una casa".

La joven artista peruana decidió sincerarse en el podcast "Mala influencia". Durante la entrevista, Flavia Laos habló con franqueza sobre su intimidad y la importancia que le otorga a la sexualidad en una relación.

La conductora del podcast, 'Egocentrika', fue testigo de las sorprendentes revelaciones de Flavia Laos. La modelo expresó que las relaciones sexuales son el pilar fundamental en una relación y que, si no cumplen sus expectativas, podrían poner fin a la ilusión y el romance.

"Para mí, el sexo es sumamente importante, es lo número uno en una relación. Si no funciona en ese aspecto, la relación no funciona. Si la intimidad no satisface mis necesidades, me desilusiono y la magia se desvanece. En esos casos, prefiero alejarme", confesó la influencer peruana.