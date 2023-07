Flavia Laos: modelo deslumbra en el avant premier de "Barbie" en Argentina

Hoy se estrenó el live action de "Barbie" en varios países y ayer fue el avant premier, por lo que diversos famosos se dieron cita en muchas ciudades para este evento, una de ellas fue Flavia Laos, quien fue invitada a Argentina, donde deslumbró a todos usando un atrevido vestido.

A través de redes sociales, se filtraron varios videos de la influencer asistiendo a dicho evento. Uno de ellos fue la cuenta de fans de Flavia (Flavia Laos Fans / @flavialaos.love), quienes publicaron un clip donde la modelo es fotografiada por muchas personas al mismo tiempo.

En el material audiovisual, que lleva como fondo musical la canción "Barbie Girl" de "Aqua", se puede apreciar que frente a Flavia hay al menos 12 fotógrafos captando los mejores momentos y poses de la novia de Austin Palao.

Al girar la cámara, se puede ver como Flavia posa de varias formas, primero con las manos hacia atrás y apoyada en los accesorios, luego tocando su pecho y finalmente lleva su mano hacia su cabello para jugar con él.

Cabe resaltar que, la modelo lució un impactante vestido mini de color rosa, el cual tenía drapeado y además, lo complementó con unas botas altas de color plateado.

Los fans de Flavia no tardaron en comentar sobre el vestido y cómo se veía la modelo en el avant premier, varios dijeron que ella es la viva representación de la muñeca de Mattel.

La joven artista peruana decidió sincerarse en el podcast "Mala influencia". Durante la entrevista, Flavia Laos habló con franqueza sobre su intimidad y la importancia que le otorga a la sexualidad en una relación.

"Para mí, el sexo es sumamente importante, es lo número uno en una relación. Si no funciona en ese aspecto, la relación no funciona. Si la intimidad no satisface mis necesidades, me desilusiono y la magia se desvanece. En esos casos, prefiero alejarme", confesó la influencer peruana.