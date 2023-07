Sheyla Rojas revela cómo Maluma intentó conquistarla: "Me hice de rogar"

27/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este 27 de julio, Sheyla Rojas hizo una reaparición en el programa "América Hoy", donde compartió detalles sobre su experiencia en el mundo del espectáculo y se refirió al tipo de vínculo que mantuvo con el famoso cantante colombiano Maluma, durante su paso por el Perú en el 2012.

¿Maluma quería romance con Sheyla?

En su entrevista, la joven influencer confesó que el reconocido intérprete de 'Felices los cuatro' mostró interés en iniciar una relación con ella en aquel entonces. Sin embargo, Sheyla Rojas reveló que no cedió fácilmente a las pretensiones del popular 'Papi Juancho', respondiéndole un rotundo "No, Maluma no" cada vez que el cantante le manifestaba sus intenciones.

Aunque Maluma intentó conquistarla, Sheyla Rojas dejó en claro que solo mantuvieron una amistad, y no se concretó ninguna relación amorosa entre ellos.

Sheyla Rojas abandona set de "MQM"

Durante su participación en el programa "Mande quien mande", la producción preparó una secuencia para recordar la trayectoria de Sheyla Rojas en el mundo del modelaje, cuando aún no era conocida en el medio del espectáculo. Sin embargo, una fotografía de sus inicios en esta industria provocó una inesperada reacción en la exconductora de "Estás en todas".

Al ver la imagen, Sheyla Rojas exclamó sorprendida: "Ay, no, María Pía, ¿cómo me hacen esto? Ya me voy". La modelo peruana simuló marcharse del set, pero fue detenida por la presentadora María Pía Copello y la coanimadora 'Carlota', quienes rápidamente aclararon que todo se trataba de una broma para divertir a la audiencia.

La visita de Sheyla Rojas a Perú fue motivo de emoción para sus seguidores, quienes disfrutaron de su participación en "América Hoy" y en el programa "Mande quien mande", donde se mostró dispuesta a compartir anécdotas y experiencias de su carrera en la farándula.

Recordemos que Maluma, en aquel entonces, era parte del programa 'Combate' en el 2012 y coincidió en el set de grabación con Sheyla Rojas, quien estaba en una relación con el también exintegrante del reality, Antonio Pavón. Por aquel tiempo, el cantante colombiano daba sus primeros pasos en el mundo de la música, alcanzando posteriormente la fama internacional.

Con esta reveladora entrevista y la divertida reacción en el programa, Sheyla Rojas dejó claro que a pesar de las oportunidades y el reconocimiento en el mundo del espectáculo, sigue siendo una personalidad auténtica y dispuesta a compartir sus experiencias con su público y seguidores en el Perú y más allá.