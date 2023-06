¡Confirmó romance! Andrés Vilchez presenta a la actriz mexicana Alicia Jaziz como su novia

19/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El recordado protagonista de 'Ven Baila Quinceañera', Andrés Vilchéz presentó oficialmente ante las redes sociales a su actual novia: Alicia Jaziz. El artista sorprendió a todos sus seguidores con románticas imágenes al lado de la actriz mexicana.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una galería de imágenes de su viaje a las pirámides de Teotihuacan en México. Sin embargo, algo que no pasó desaparecibido dentro de las imágenes fue una instantánea junto a la co-protagonista de 'Now and Then'.

Presenta a nueva novia

En la publicación de la red social se puede ver muy alegre al actor posando frente a la cámara, pero fue una selfie la que la terminó por develar quien sería la chica que conquistó el corazón del participante de 'El Gran Chef: Famosos'.

Luego de confirmar su romance, la actriz compartió historias de Instagram junto a Andrés y compartieron un reto de parejas. El video permitió que los seguidores conozcan un poco más a los enamorados.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue acerca de quién es el más celoso de la relación. La respuesta de ambos coincidió en que Andrés es quien tendría mayores reparos sobre el tema. Sin embargo, ambos parecían tomarlo con gracia.

Además, Alicia Jaziz bromeó con felicitar a su novio por el Día del Padre, llamándolo "papasote".

Como se sabe, hasta hace poco el actor era relacionado con su compañera de telenovela, Patricia Barreto; sin embargo, esto fue desmentido por ambos.

Reacción de los usuarios

La mayoría de comentarios de los seguidores del también modelo fueron para felicitarlo por la nueva noticia, aunque también se mostraron muy sorprendidos.

"Dios mío, como es posible este suceso", "No puedo creerlo con Alicia que plot twist", "¿Alguien más en shock?", "¿En qué momento?", "No puede seeer", fueron algunos de los comentarios de la publicación.

¿Quién es la nueva novia?

La actriz mexicana nació el 23 de octubre de 1996 y ha tenido exitosas participaciones en las telenovelas "Guerra de Ídolos", "Caer en tentación" e "Imperio de Mentiras". Además, ha participado en las populares series "Señora Acero" e "Ingobernable".

En el 2019, la artista se declaró abiertamente bisexual y los medios de espectáculos de México en entrevistarla al respecto.

"La descubrí (bisexualidad) hace poco que conocí a una chica y pues empecé a sentir cosas y dije: 'Va'. Y la verdad es que me enamoré muchísimo y la quiero muchísimo", contó en ese entonces.

De esta manera, Andrés Vilchez presentó ante las redes sociales a Alicia Jaziz como su actual novia.