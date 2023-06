¡Está de regreso! Milett Figueroa vuelve para ronda final de 'El Gran Chef: Famosos'

La exchica realitty, Milett Figueroa, se ganó el cariño de todo el público con cada nueva edición de 'El Gran Chef: Famosos'. Si bien su salida del programa de cocina dejó tristes a muchos fanáticos, un nuevo anuncio ha revelado que la modelo volverá para la ronda final del concurso.

La emotiva eliminación de la popular 'Milechi' generó muchas críticas al espacio televisivo; pues, quien en algun momento fue una de las más polémicas chicas de la farádula, hoy se ha convertido en la favorita del público.

Tras la salida de Korina Rivadeneira, un adelanto de la edición de este lunes 19 dejó al descubierto que Milett volverá a ponerse el mandil de cocina para ayudar a uno de sus compañeros.

En el video promocional se ve a Karina Calmet emocionarse hasta los gritos al ver que su amiga vuelve a pisar el set de televisión. Sin embargo, aún no sabe a quién ayudará en esta complicada ronda final.

Algunos usuarios tampoco descartan que podría tratarse de Andrés Vílchez, quien no pudo evitar quebrarse cuando Figueroa fue eliminada por el temido jurado conformado por Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli.

Como se sabe, hasta el momento siguen en competencia Susan León, Andrés Vílchez, Karina Calmet y Ricardo Rondón.

La actriz dejó el programa hace poco más de una semana luego que estuviera como sentenciada junto a Korina Rivadeneira y Andrés Vilchéz. Para el pesar los seguidores de la modelo, fue ella quien terminó siendo eliminada.

En su despedida, Milett agradeció por todo lo aprendido durante las semanas en las que participó en el reality y mencionó que era consciencia de que el momento de decir adiós había llegado.

"Sabía que este momento tenía que llegar y la verdad que llegué a un nivel muy alto, me siento bastante orgullosa y me voy bastante feliz. (...) Esto no termina aquí, yo voy a seguir. Que el ímpetu con el que luchamos aquí nunca decaiga", expresó.