¿Contento con su llegada? Arturo Vidal y su contundente mensaje tras el fichaje de Ricardo Gareca

La llegada de Ricardo Gareca a la Selección de Chile causó distintas reacciones en Perú pero sobre todo en el país sureño, por lo que uno de sus emblemáticos jugadores, Arturo Vidal, no dudó en lanzar un peculiar mensaje ante la llega del 'Tigre' ¿Está de acuerdo con su llegada?

Luego de estar cuatro meses fuera de las canchas, el popular 'Rey Arturo' se animó a brindar su opinión respecto a la llegada del 'Tigre' Gareca al conjunto sureño.

En declaraciones a los medios chilenos tras su regreso al fútbol con Colo-Colo, el delantero precisó que, si bien no conoce mucho al estratega argentino, espera que les vaya bien con él y pueda elegir a los mejores para representar al país.

"Bien, no lo conozco mucho. Sé que ha trabajado muy bien en Perú pero más allá, nunca he hablado con él. No sé como trabaja, ojalá que nos vaya bien con él nomás y que elija a los mejores para lo que viene", dijo en un primer momento.