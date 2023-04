Daniel Lazo deja departamento destruido y dueña reclama: "Debe 30 mil soles y 2 recibos de luz"

El cantante Daniel Lazo se encuentra nuevamente en el ojo de la tormeta, y es que en las últimas horas abandonó el departamento que tenía alquilado en el distrito de Miraflores; pero el detalles que lo dejó completamete destruido, y además dejó una deuda de 30 mil soles y dos recibos pendientes de luz casi alcanzan los 500 soles.

La dueña del inmueble se conectó en vivo con un canal de televisión local para comentar su pesar por las condiciones en las que el cantante, que se hizo famoso por el programa "La voz", dejó el departamento que habitó por más de 5 años.

En el enlace en vivo, se vio que el cantante dejó el lugar en pésimas condiciones, con muebles llenos de huecos por quemaduas de cigarros, cortinas completamente mugrosas, una mesita de comedor a la que le falta el vidrio, sillas arañadas, colillas de cigarrillos; pero eso fue en la parte de la sala.

Cuando las cámaras ingresaron a los dormitorios, se pudo aprenciar una pared manchada por suciedad, lamparas rotas, y ropa que el cantante dejó tirada en el piso. El baño también estaba en pésimas condiciones, pues el la pared de vidrió de la ducha estaba roto, los acabados de aluminio oxidados, el tacho de basura roto.

En el enlace también se informó que el cantante debería ir hoy a una conciliación, pero la dueña del departamento explica que no tienen respuesta por parte suya.

"Ustedes pueden ver el estado del departamento, nos va a costar mucho dinero en refacciones. Pero lo más indignante es que Daniel quién dijo ante cámaras que tenía intención de conciliar, ahora está poniendo trabas, ya que se le invitó a conciliar el lunes y martes, pero no contesta", empezó diciendo la dueña del departamento.

Por otro lado dice que el abogado del cantante también ha tomado una actitud altanera y pide una invitación que representa más gastos que no son necesarios.

"El abogado de Daniel Lazo contestó ayer y dijo que no quería una conciliación de mutuo acuerdo, si no quería que se le envíe una invitación formal que cuesta como 400 soles, que obviamente tendríamos que asumir. Pero ambas invitaciones no tienen diferencia alguna, y solo genera dilatación en el proceso", lamentó la dueña.