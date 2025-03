Delany López confirma ROMANCE con Jefferson Farfán y asegura que Xiomy Kanashiro lo sabía: "Todavía duele"

Tras confirmarse la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, Delany López no tardó en pronunciarse al respecto. La modelo se sinceró respecto a los rumores que apuntaban a un romance con la 'Foquita', confirmando que ambos estuvieron juntos por casi dos años. Además, confesó que, a pesar del tiempo, la ruptura aún le genera sentimientos encontrados

Durante una entrevista con el diario Trome, Delany decidió romper su silencio, asegurando que desde hace mucho quería hablar respecto al vínculo amoroso que tenía con Farfán, pero que no lo hacía por temor a ser juzgada. La influencer aseguró que prefirió guardar el secreto para así garantizar no solo su tranquilidad, sino la de su menor hijo.

"Hubo momentos en que yo he querido decir mi verdad, la verdad, pero por un tema de respeto, a personas que hasta el día de hoy considero muchísimo, un tema de yo sentirme bien conmigo misma. Por eso yo decidí no hablar nada, por mi tranquilidad también", manifestó.

En esa línea, fue consultada por las declaraciones de Janet Barboza, quien aseguró que ella habría sufrido desconsoladamente tras culminar su romance con ' Jefry'. Por su parte, López desmintió tal afirmación, indicando que siempre ha recibido comentarios de este tipo por parte de la 'Rulitos'.

"Yo en ningún momento estuve triste, al contrario, salía después de mucho tiempo. Eso es totalmente falso. Ella siempre ha tenido esos comentarios hacia mí y yo los tomo como de quien vienen. Ella no me conoce, no sabe ni la cuarta parte de la verdad, no sabe nada. Ella no pertenece a mi entorno", enfatizó.