¡No se contuvo! Dayanita revela que lloró tras emotivo recibimiento de JB: "Llené ese vacío que me faltaba"

Dayanita sorprendió al anunciar su regreso al elenco de 'JB en ATV'. Sin embargo, lo que más llamó la atención de todo ello fue la emotiva reconciliación que tuvo con Jorge Benavides tras su polémico conflicto.

En una reciente entrevista con diario 'Trome', la actriz cómica contó que previo a su regreso al programa, se reunió con JB para conversar acerca de lo que había sucedido anteriormente entre ellos.

Asimismo, reveló que fue tanta la emoción que no pudo evitar las lágrimas al ser recibida por todos sus compañeros del elenco. Esto debido a que Dayanita pensó que por el tiempo transcurrido, las cosas entre ellos se tornarían diferentes; sin embargo, todo seguía tal cual.

"Me emocioné al verlos, todos me quieren y lloré cuando Jorge me dedicó unas palabras. Yo no pensaba que me tenían tanto cariño, pensé que lo había perdido, pero sigue intacto y al volver he llenado ese vacío que me faltaba", manifestó.