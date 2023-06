Dayanita y la historia detrás de los tatuajes en sus dedos que pocos conocen: ¿Qué significan?

La reconocida actriz cómica transgénero Dayanita ha causado revuelo en las redes sociales al lucir su impresionante anillo de compromiso. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de muchos son los tatuajes que lleva en sus dedos, generando curiosidad sobre su significado.

Cada uno de los tatuajes en los dedos de la exintegrante de "JB en ATV" representa una letra, formando el nombre de su nacimiento, 'Max'. Este gesto simboliza una conexión profunda con su identidad y pasado, honrando su historia mientras abraza plenamente su presente como Dayanita.

La actriz ha manifestado en diversas ocasiones que su transición ha sido un camino de autodescubrimiento y empoderamiento. Con este gesto, Dayanita busca transmitir un mensaje de amor propio y aceptación, recordando a todos que cada persona tiene el derecho de ser fiel a sí mismo y abrazar su identidad.

La reconocida actriz cómica transgénero Dayanita ha sido muy reservada en cuanto a su vida personal, pero su presencia en Instagram a menudo deja algunas pistas sobre aspectos personales.

Una pregunta recurrente de sus seguidores es sobre su estado sentimental y quién es su pareja, pero la comediante ha dejado claro en varias ocasiones que se encuentra soltera, hasta ahora.

El viernes 9 de junio, en una aparición en el programa "América Hoy", la actriz cómica sorprendió a todos al revelar que le habían entregado un anillo de compromiso, generando un gran impacto.

"¿Te vas a casar?", preguntó Janet Barboza sorprendida. "Casar tampoco no, pues. Tengo anillo de compromiso, sí. No es mi mánager. Yo no tengo mánager, yo sola me manejo", respondió Dayanita ante la incredulidad de los presentadores de "América Hoy", y no dudó en mostrar su preciada joya frente a las cámaras.