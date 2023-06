¿Habrá boda? Dayanita confirma su relación y sorprende al lucir su anillo de compromiso

En el programa televisivo 'América hoy', Dayanita fue invitada para hablar acerca de sus proyectos como artista y opinar acerca del caso de Pedro Aquino y Jessy Kate. No obstante, la artista manifestó que tiene pareja y se atrevió a mostrar orgullosa el anillo de compromiso que este le regaló.

Durante su estadía en el programa, la actriz cómica reveló que tiene una relación y mostró contenta ante las cámaras el anillo de compromiso que este le regaló. Sin embargo, dejó en claro que solo es una alianza simbólica, ya que no tiene planes de casarse. Asimismo, no indicó el nombre de su novio, pero es probable que se trate del cómico 'Topito'.

Las actrices cómicas, Uchulú y Dayanita, participaron el último domingo de un segmento del 'Reventonazo de la Chola' en el cual la actriz cómica que participaba en el programa de Jorge Benavides se sorprendió por una aclaración que le hizo su compañera.

En una parte del segmento de 'El Juzgado' Dayanita expresó su molestia al verificar que 3 imitadores del programa de Ernesto Pimentel estaban caracterizando a la Uchulú cuando a ella solo 2.

"No me parece justo que a ella le den 3 personajes, cholita", expresó Dayanita

Debido a esto, la Uchulú respondió a su colega con una broma pesada, y no se quedó callada ningún segundo.

En esa línea, la humorista que acaba de salir del programa de Jorge Benavides le respondió generando amplias carcajadas entre todos los presentes.

Cabe recordar que Dayanita admitió que su mala costumbre de mezclar asuntos personales con laborales ha sido la causa por la que Jorge Benavides tomó la decisión de suspenderla de "JB en ATV".

"Es por mis faltas de disciplina (la suspensión). Yo ya no me sentía bien hace unos meses, tuve una discusión con una persona (no del elenco); entonces, yo siempre he confundido mi trabajo con mi lado personal", reveló.