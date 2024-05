¡De cajera a estrella! Conoce quién es Jane Yogi, la actriz que da vida a la señora Li en 'AFHS'

31/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jane Yogi, la actriz detrás de la popular señora Li en la serie peruana 'Al fondo hay sitio', ha conquistado las redes sociales y el corazón de los televidentes. Aunque este personaje ha sido un trampolín a la fama, ella ya contaba con una rica trayectoria en las artes escénicas antes de llegar a la pantalla chica. En una reciente entrevista, compartió detalles sobre su camino hacia el éxito, desde sus humildes inicios hasta el impacto de su papel en la serie más vista de Perú.

¿Cómo entró a 'AFHS'?

La llegada de Jane Yogi a 'Al fondo hay sitio' fue casi fortuita. "Tengo un amigo con el que fui compañera en el Club de Teatro de Lima y él me dijo: 'China, están buscando una persona mayor para que haga de la dueña de un chifa, tú puedes hacerlo'", comentó para La República.

Aunque inicialmente dudosa debido a su ascendencia japonesa, Jane Yogi decidió audicionar gracias a la insistencia de su amigo y a la receptividad del jefe de casting, Jorge Sánchez.

Después de enviar una audición, fue rápidamente confirmada para el papel. "Grabé con Giovanni, Karime y Paul Vega. Fue muy divertido y fue la primera vez que grabé para 'Al fondo hay sitio'", comentó Jane Yogi.

De cajera a la fama

Antes de su éxito en la televisión, Jane Yogi ya contaba con una sólida carrera en el teatro. Su introducción al mundo de la actuación fue influenciada por amigos y su hermana menor, quien también estudiaba teatro.

"Entré a estudiar teatro porque unos amigos me dijeron: 'Eso te puede hacer bien'. Esto me cambió la vida, hice más amigos y me desarrollé más personalmente", relató Yogi. Trabajando y estudiando simultáneamente, logró graduarse del Club de Teatro de Lima en 2003.

Posteriormente, Jane Yogi trabajó como cajera en una pastelería hasta que su exesposo, también actor, la incentivó a dedicarse completamente a las artes escénicas.

"Conocí al papá de mis mellizos, quien también es actor. Me convenció para renunciar a la pastelería y dedicarme solo al arte. Empecé ayudando en las funciones de su grupo teatral, y eventualmente, actué en mi primera obra como titiritera", recordó.

La reacción de sus hijos

El éxito de Jane Yogi en 'Al fondo hay sitio' ha tenido un impacto significativo en su vida familiar, especialmente con sus hijos mellizos, Facundo y Rafaelo, de 10 años.

"Mis hijos son bien graciosos, no sé por qué me miran y me dicen: 'Wow, mami, ¿saliste así?' Ellos me piden que no vaya a recogerlos al colegio disfrazada de la señora Li porque todos me piden autógrafos", comentó con una sonrisa.

A pesar de estas anécdotas, sus hijos están orgullosos de su madre y disfrutan verla en la televisión, a menudo quedándose despiertos para verla en programas nocturnos.

Jane Yogi es un claro ejemplo de cómo la perseverancia y el amor por el arte pueden llevar al éxito. Su papel como la señora Li en 'Al fondo hay sitio' ha catapultado su carrera a nuevas alturas, ganándole el cariño del público peruano. A pesar de todo, mantiene una actitud humilde y agradecida, disfrutando del presente y esperando con calma lo que el futuro le depara.