¡Se parece a Topito! Dayanita presenta a su nueva pareja: "Su mamá me quiere"

La actriz cómica Dayanita ha vuelto a ser el centro de atención al presentar a su nueva pareja, Bryan, quien sorprendentemente guarda un gran parecido con su ex, Topito. La revelación se hizo en una entrevista donde la comediante no solo habló de su nueva relación, sino también de la buena relación que mantiene con la expareja de su galán y más.

Dayanita y Bryan se conocen desde los 13 años, lo que ha permitido que él sea testigo de todas las etapas y transformaciones de la actriz.

"Yo me conozco con él desde los 13 años, él ha vivido toda mi etapa, ha visto toda mi transformación. Es comediante", explicó Dayanita, confirmando que ambos comparten la misma profesión.

Este lazo de larga data ha fortalecido su relación actual, convirtiendo su vínculo en algo más profundo que una simple coincidencia.

Un aspecto destacable de esta nueva relación es la buena química que Dayanita mantiene con la expareja de Bryan. La actriz asegura que, aunque no han tenido una conversación directa, existe un entendimiento mutuo y respeto.

"No he conversado, pero hemos tenido un vínculo chévere, sabe quién soy. Su mamá me quiere y ya estamos en comunicaciones previas", mencionó, resaltando la aceptación y apoyo que ha recibido de la familia de Bryan.