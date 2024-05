Familiar de 'Mila' pide ayuda de presidenta Dina Boluarte por fuga de agresor: "Ella es su madrina, quiero su actuación"

30/05/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la prima de la pequeña 'Mila', menor abusada sexualmente por su padrastro, pidió a la presidenta Dina Boluarte que brinde ayuda para encontrar al agresor luego de revelar que la jefa de Estado habría amadrinado a la menor.

"La presidenta Dina Boluarte ha amadrinado a mi primita 'Mila' y ha ido a visitar a ella ('Mila'). (...) Quisiera su actuación de ella como madrina, mujer y madre", declaró para nuestro medio.

Familia pide justicia y apoyo psicológico

Durante el diálogo con Jesús Verde en Hablemos Claro, la familiar de la menor reveló que el sujeto también abusó de la hermana de la menor agredida. Por ello, exige justicia y apoyo psicológico para ambas niñas.

🔴🔵#ExitosaPerú | La familiar de la pequeña 'Mila', menor abusada por su padrastro, pidió a la presidenta Dina Boluarte que brinde ayuda para encontrar al agresor sexual luego de revelar que la mandataria habría amadrinado a la menor.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/BQraFxG1Kq — Exitosa Noticias (@exitosape) May 30, 2024

"No solamente ha dejado a prima 'Mila' ultrajada, violada y embarazada, también ha violado a su hermanita de 8 años. Es por eso que yo sigo buscando justicia para mis dos primas. Yo necesito que encuentren a ese hombre, yo no voy a estar tranquila ", mencionó.

Asimismo, denunció que las autoridades de la Depincri (Iquitos-Loreto) no estarían haciendo su trabajo para dar con el paradero del abusador sexual. "Me dijeron que la están buscando, pero al final cuando yo les escribo me responden con un 'ok'", cuestionó.

En esa línea, pidió celeridad en las investigaciones y que no haya impunidad con el responsable de este execrable acto para que pague con todo el peso de la ley. Como se recuerda, hace unos días se dio con el paradero del sujeto; sin embargo, las autoridades no consiguieron detenerlo.

El caso 'Mila'

Como se recuerda, 'Mila' es una niña de 11 años que sufrió una violación sexual por parte de su padrastro en Loreto. Tras su llegada a Lima, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, solicitó a los médicos que aplicaran el aborto terapéutico en el caso de la menor.

Sin embargo, la evaluación de dicha medida acabó en el rechazo de la misma en primera instancia. Por eso, la asesora legal del caso, Isabelia Ruiz, se dirigió al Ministerio de Salud (Minsa) para que se investigue a la primera junta médica que negó la interrupción voluntaria.

Tras ello, el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) anunció que una segunda junta médica aprobó el aborto terapéutico para 'Mila' luego de que el mencionado procedimiento médico sea rechazado en primera instancia.

De esta manera, se dio a conocer que la prima de 'Mila' pidió a la presidenta Dina Boluarte que brinde la ayuda necesaria para encontrar al agresor sexual de la pequeña y su hermana.