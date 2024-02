¿Y Natalie Vértiz? Yaco Eskenazi responde con qué famoso tendría el 'delicioso': "Nicola Porcella"

En una reciente edición de 'No Somos TV', Yaco Eskenazi, acompañado de otras figuras reconocidas del mundo del entretenimiento, fue uno de los invitados destacados. Durante el programa, los conductores le plantearon una pregunta inusual al esposo de Natalie Vértiz: ¿Con qué famoso, cuyo nombre empiece con la letra 'N', haría el 'delicioso'? La inesperada confesión del esposo de Natalie Vértiz causó revuelo y curiosidad en el público.

"Lo peor es que estoy tratando de recordar el nombre de algún famoso con N y no me viene nada, solo me viene (en mi cabeza) Nicola", reveló Yaco Eskenazi.