Difunden VIDEO de los pies de Pamela López y conductor de TV queda en shock:"¿Y el glamour?"

Pamela López sigue inmersa en la polémica. Esta vez, se expuso públicamente un video de los pies de la animadora de eventos mientras se encontraba disfrutando su fiesta de cumpleaños número 38. Las imágenes dejaron en shock a un conocido conductor de TV, quien se preguntó dónde quedó el glamour de la figura pública.

Durante la más reciente edición de 'Todo Se Filtra', el conductor Kurt Villavicencio, mejor conocido como 'Metiche', quedó sorprendido con la difusión de un video, donde Pamela López celebra su cumpleaños en la discoteca que inauguró con Paul Michael: 'La Cueva de KittyPam'.

Si bien la ex de Cuevita se dejó ver un poco pasada de pocas, lo que terminó llamando la atención del polémico presentador de espectáculos fue que enfocaron los pies de la fémina, quien para su mala suerte se encontraba sin zapatos.

'Metiche' no pudo soportar que López tenga puesto un lujoso vestido y que se haya quitado los tacos aparentemente por cansancio. puesto que en ese momento se encontraba en medio de una sesión de fotos con sus invitados. Fiel a su estilo, afirmó que Pamela solo evidenció una "falta de glamour", que debió llevar aunque sea un par de zapatillas para evitar esas bochornosas imágenes.

"Qué falta de glamour verla sin zapatos a la Pamela López. Por qué no llevó un par de zapatillas, si ya sabes que los tacos van a hacer que los pies te duelan y te queden como camotes a una determinada hora te los sacas y te pones tus zapatillas. Ella así quedó todo el glamour, el glamour quedó en el tacho de basura. Puede ser zapatillas, balerinas...(...) Esos pies, ¿es talla 35? No me gustan", dijo durante su programa visiblemente indignado.