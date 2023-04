Alcalde de Virú pide al MTC solución a forado en carretera tras continuos accidentes de tránsito

Un enorme forado en plena carretera, se ha convertido en el terror de conductores que transitan por la Panamericana Norte, a la altura del centro poblado California, en la provincia de Virú, región La Libertad.

El enorme hoyo ha provocado innumerables accidentes entre vehículos de carga pesada, buses interprovinciales, mototaxis y transeuntes que radican en la zona.

Para el alcalde de la provincia de Virú, Javier Mendoza, este problema debe resolverse cuanto antes, sin embargo, la autoridad refiere que, la solución al colapso de la alcantarilla corresponde a una gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) , así también como a la concesionaria a cargo del proyecto.

Esta situación ha generado que, por más de tres años, la pista afectada continúe sin ser reparada.

"Hemos cursado la documentación correspondiente en el mes de enero. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones conoce la problemática, pero hasta el momento no tenemos una solución clara", advirtió Mendoza, a través de Exitosa Trujillo.

El burgomaestre provincial indicó que ha decido tomar cartas en el asunto para que se realice la respectiva denuncia a la Fiscalía y se sancione a quien corresponda por esta defectuosa obra.

La autoridad edil refirió que, en los centros poblados de Huaca Larga, Vitín y San José, también se reportan innumerables socavones, los mismos que ponen en peligro a la población aledaña.

Este tipo de accidentes de tránsito han provocado que, en los últimos días, personas que vienen de Lima a Trujillo, padezcan zozobra al momento de transitar por esta zona, ante estos acontecimientos, el burgomaestre anunció que también vera la posibilidad de intervenir con presupuesto de la municipalidad a pesar que existe el riesgo que la empresa concesionaria a cargo de la carretera lo denuncie.

"El último fin de semana, un joven en motocicleta, que no conoce el sector, se ha sufrido un aparatoso accidente al chocarse con ese forado, resultando con graves golpes, si no responden tendré que intervenir, que me denuncien, primero hay que proteger la vida de las personas", dijo la autoridad.