¿Se acabó el amor?: Sheyla Rojas y su insólita respuesta tras ser consultada por Sir Winston

Sheyla Rojas vuelve a ser noticia. Una seguidora de Instagram le preguntó sobre el empresario Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston, y la modelo peruana respondió de una manera insólita.

Sheyla Rojas compartió una fotografía el último sábado 8 de abril en su cuenta de Instagram. En los comentarios, una de sus seguidoras le consultó si había o no planes de llegar al altar con Sir Winston. La respuesta de la exconductora de "Estás en todas" desató los rumores de una posible ruptura amorosa.

¿Sheyla Rojas terminó con Sir Winston?

Hace unos días, la modelo peruana confesó que tenía planes de llegar al altar junto a Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston. Sin embargo, enfatizó que no iba a esperar toda su vida por el anillo de compromiso.

"Es mi sueño, casada y con hijos, no voy a esperar toda la vida, pero se dará en el momento justo y antes tiene que venir el anillo, porque no tengo ninguno en mi mano", expresó Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas confesó en una entrevista con el programa "Magaly TV, La Firme" que conoció a Sir Winston durante un viaje a México y gracias a un amigo en común.

"Yo tenía un amigo en Guadalajara y me dice 'oye Sheyla vamos a cenar' y yo en realidad me fui a otro lado con otros amigos y no fui. Un viernes me dice 'vamos a tal lugar' y yo voy con otros amigos y la verdad que no me gustó ese lugar porque estaba medio aburrido y nos fuimos (ella y Sir Winston) a otro lado. Entonces yo le digo 'quizás nos vemos el sábado'", reveló.