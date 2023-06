Ducelia Echevarría llora tras ser 'ampayada' con Raúl Carpena

Ducelia Echevarría se convirtió en el blanco de las críticas luego de ser ampayada con el actual competidor de ''Esto Es Guerra'', Raúl Carpena.

Esta situación generó polémica dentro del reality de competencia, debido a que anteriormente, Ducelia salía con Piero Arenas, quien dice ser amigo de Carpena y por lo tanto se sintió 'traicionado'.

Ante la publicación de dichas imágenes, la actual integrante de ''Esto Es Guerra'' fue captada llorando en su auto de forma descontrolada por las cámaras de ''Amor y Fuego'' y señaló que se encuentra muy afectada con la situación.

"No me pregunten más, estoy muy afectada con todo esto. No es como lo están viendo ustedes, no puedo defenderme ahorita", dijo entre lágrimas Ducelia.

Sin embargo, horas después, la gringa se pronunció a través de sus redes sociales, agradeció el apoyo de sus seguidores y resaltó que en estos momentos son los que realmente uno conoce a sus verdaderos amigos.

Tras conocer las declaraciones de Ducelia Echevarría en las que también se muestra llorando, debido al ampay que protagonizó con Raúl Carpena, los conductores de ''Amor y Fuego'' no dudaron en burlarse de la situación e incluso dijeron no creer en las palabras de la modelo.

"Oye, me pasa lo mismo, no le creo. Y me siento mal cuando veo a alguien llorar y no me conmueve. Digo: '¿me estaré volviendo frío o perdiendo la humanidad? ¿O será que cada vez se me va afinando el radar y no me conmueven las mentiras?", manifestó Rodrigo González en su programa.