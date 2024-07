'El gran chef famosos: La academia': Seis nuevos participantes se suman al programa de cocina

Una nueva temporada de 'El gran chef famosos' está a punto de comenzar, introduciendo un formato renovado llamado 'La academia', que promete emoción y sabores. Con la presentación de los primeros seis participantes, la expectativa aumenta entre los 'chefcitos', quienes esperan ansiosos ver quiénes destacarán con sus habilidades culinarias.

El video promocional del programa ha revelado a los artistas que integrarán esta edición. Entre ellos se encuentran la cantante Leslie Shaw, el popular influencer Phillip Chu Joy, el reconocido actor Christian Thorsen, la exchica reality Diana Sánchez, y las carismáticas locutoras Wendy Menéndez y Gachi Rivero.

Este diverso grupo no solo promete brillar en la cocina, sino también ofrecer entretenimiento con su carisma y determinación.

Christian Thorsen, famoso por su papel de Raúl del Prado en 'Al fondo hay sitio', compartió su entusiasmo por este nuevo reto:

"Me genera curiosidad... no debe ser fácil cocinar bajo tanta presión... me puedo divertir y eso me entusiasma", dijo.