Peter de 'Al fondo hay sitio' se despide: Adolfo Chuiman anuncia retiro definitivo de la televisión

El mundo del entretenimiento peruano ha quedado sorprendido con la reciente noticia del retiro definitivo de Adolfo Chuiman, uno de los actores más queridos de la televisión nacional. Conocido por su papel en la exitosa serie 'Al fondo hay sitio', donde interpreta a Peter, ha decidido dejar las cámaras debido a un sorpresivo motivo.

La decisión de Adolfo Chuiman ha generado una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores y compañeros de trabajo. A continuación, te contaremos los detalles de su anuncio y las reacciones que ha suscitado.

Adolfo Chuiman se retira de la TV

Adolfo Chuiman, de 77 años, anunció en el programa 'La banda del Chino' que ha decidido poner fin a su carrera artística. El actor explicó que su retiro se debe a problemas de salud que requieren su completa atención.

Adolfo Chuiman compartió que ha experimentado mareos y problemas físicos que lo llevaron a darse cuenta de la importancia de cuidar su salud. "Tuve ya un percance físico y no me daba cuenta de que estaba yendo en contra de mi salud", dijo el intérprete en un inicio.

"Comencé a sentir mareos y es cuando tú no te cuidas", continuó Adolfo Chuiman. "Yo dije 'qué raro', pero era producto(del cansancio acumulado que tenía)", añadió.

Finalmente, Adolfo Chuiman mencionó que su último proyecto podría ser una obra de teatro, aunque aún no está seguro si podrá participar en ella. "Ya me queda esta obra que, no sé hasta ahora si la haré o no, y con esto ya me retiraría", finalizó el actor peruano.

Puedes ver el video desde el minuto 1:04:36:

¿Qué carrera estudió Chuiman en la UNMSM?

Adolfo Chuiman es ampliamente reconocido por su papel de Peter en 'Al fondo hay sitio', pero su carrera en la actuación abarca muchas décadas.

Su talento y dedicación le han ganado el cariño y respeto del público peruano. Adolfo Chuiman recordó sus inicios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde ingresó al Teatro Universitario a los 16 años.

"Yo primero ingreso al Teatro Universitario de San Marcos, el TUSM. Ahí estudié con grandes profesores, grandes hombres de teatro", comentó Adolfo Chuiman en una entrevista en 'Café con la Chevez'.

Allí, compartió clases con destacados artistas y se destacó como uno de los mejores alumnos, ganando un premio por su actuación en la obra 'Farsa y justicia del corregidor' de Alejandro Casona.

El retiro de Adolfo Chuiman marca el fin de una era en la televisión peruana. Su decisión de alejarse de la televisión para cuidar su salud muestra su sabiduría y amor propio. Aunque se despide de la actuación, especialmente de su personaje Peter en 'Al fondo hay sitio', su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de su trabajo a lo largo de los años.