Renato Rossini Jr. eliminado de "El Gran Chef Famosos: La Revancha": "No olviden pasarla fenomenal"

Renato Rossini Jr. se convirtió en la nueva celebridad eliminada de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche y no dudó en mostrarse agradecido con todos por su constante apoyo y muestras de cariño.

Como era de esperarse, los 'chefcitos' lamentaron su salida del programa y en especial porque "ya no tendrán su dosis Fullini". Asimismo, Ale Fuller aprovechó en pronunciarse en sus redes sociales sobre su compañero de cocina.

"Es que no puede ser (...) Voy con todo. Más que nunca. Por los que ya no están", escribió en X . Además, compartió algunas imágenes en las que asegura que "vengará" a Rossini Jr.

En la última edición del reality, que logró robarse los corazones de todas las familias peruanas, Armando Machuca, Junior Silva, Mayra Goñi y Renato Rossini Jr. llegaron hasta el set para demostrar sus mejores habilidades en la cocina y tratar de defender su permanencia en la competencia.

José Peláez les dio la bienvenida, así como al jurado conformado por Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Khabir Tello, quien llegó en reemplazo de Javier Masías, quienes revelaron que el primer plato a preparar era chicharrón de calamar con salsa tártara, en solo 45 minutos.

Una vez culminado el tiempo, la línea de jueces reveló que la persona que se volvía acreedora del beneficio era Armando Machuca, por lo cual podría contar con el apoyo de Kabhir por cinco minutos. Seguido a ello, señalaron que todos debían preparar el segundo plato: ¡ceviche de erizo!

Al lograr emplatar, todos los participantes pasaron al comedor para ver y conocer la opinión del jurado sobre la sazón de sus platillos. Tras una ardua deliberación, lamentaron que Renato Rossini Jr. no alcanzara el puntaje necesario para su victoria y empató con Junior Silva, quien sí fue salvado.

Giacomo Bocchio dijo sentir mucha pena por la salida del chico 'Fenomenal', quien demostró destreza en el concurso. Por ello, al conocer la decisión, el joven influencer dedicó un conmovedor mensaje a todos sus compañeros y personas que siempre lo apoyaron a lo largo de la competencia.

"No solo es tratar de cocinar bien, sino transmitir la mayor cantidad de valores para que las personas lo repliquen en sus vidas. Aprendí un montón, hice lindos amigos. Me siento cómodo y feliz de haber estado acá. Me voy con la frente en alto. (...) Son etapas, ya cerramos esta. (...) No se olviden de pasarla fenomenal", expresó muy conmovido por el momento.