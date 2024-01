"El Gran Chef Famosos: La Revancha": Milene Vásquez, Tilsa Lozano y Armando Machuca pasan a sentencia

Milene Vásquez, Tilsa Lozano y Armando Machuca dejaron sorprendidos a todos al convertirse en las tres celebridades que pasan a la temida noche de sentencia, al no lograr convencer al estricto jurado con sus habilidades culinarias en 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'.

Luego de celebrar las fiestas de fin de año, los concursantes volvieron con todo y dispuestos a mejorar para seguir avanzando en la competencia, por lo cual, uno a uno dio a conocer cuáles son sus expectativas para este 2024. De esta manera, José Pelaez dio la bienvenida a Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli para que den a conocer cuál sería el primer reto a cumplir: ¡solterito!, en solo 25 minutos.

Junior Silva, el 'Loco' Wagner, Mayra Goñi, Tilsa Lozano, Milene Vásquez y Armando Machuca trataron de esforzarse para no defraudar a sus seguidores, pero como era de esperarse, los inconvenientes no tardaron en aparecer en medio de la preparación, así como las más hilarantes situaciones.

Tras terminarse el tiempo, todos lograron emplatar, pero el popular 'Pollo Gordo' no lo logró y mostró un plato 'a medias' causando la indignación del jurado.

"Junior, la verdad es que no me genera ningún interés probar tu plato, porque no es un solterito". Ante ello, Silva aceptó sus comentarios: "Por su puesto, la mitad de mis ingredientes están en la mesa".