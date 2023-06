El origen de 'Algo Caleta': La historia tras el nombre de la banda y el papel influyente de Los Prisioneros

Gonzalo Lavalle, de 19 años, y Renzo Cauti, de 18, son dos jóvenes talentosos que han logrado destacar en la escena musical con su banda, 'Algo Caleta'.

Estudiantes universitarios y apasionados por la música, Gonzalo Lavalle se dedica a la producción de canciones, mientras que Renzo Cauti es un creador de contenido y también músico.

La inspiración de 'Algo Caleta' proviene de una de las bandas más icónicas de la música latinoamericana, Los Prisioneros. Surgieron con escasos recursos en una humilde comuna, y fue allí donde Gonzalo y Renzo se identificaron fuertemente con ellos. Compartiendo gustos musicales similares, estos dos jóvenes congeniaron rápidamente y decidieron formar su propio grupo.

"Desde que conocí a un grupo llamado Los Prisioneros, ellos empezaron con tan pocas cosas, con tan bajo presupuesto en una comuna muy humilde. Entonces me identifiqué bastante con eso y empecé a agarrar una guitarra, buscar acordes, tutoriales y así formé el grupo 'Algo Caleta'", reveló Renzo Cauti.

El nombre de la banda, 'Algo Caleta', fue creado por Renzo. Tomando como referencia la canción poco conocida de Los Prisioneros llamada "Algo ilegal", El joven buscó 'peruanizarla' con una frase de uso común en nuestro país, fácil de recordar. La palabra "caleta" resultó perfecta, ya que se emplea cotidianamente.

"El nombre lo creé yo. Viene por una canción, que no es muy conocida, de Los Prisioneros que se llama "Algo ilegal", y busqué una frase que sea muy usada acá, quería que sea algo que se fácil de recordar y de ahí sale 'Algo Caleta', porque me gustó me gustó como sonó", dijo Renzo.