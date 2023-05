'El parcero' tilda de 'floja' a Greyssi Ortega y ella responde: "Él es un estafador"

No dan tregua. Greyssi Ortega y Milena Zárate siguen enfrentadas, y está vez el hermano de ambas, quién es conocido como "El Parcero", tuvo un enfrentamiento con Ortega, a quién tildó de floja, pero ella respondió llamándolo estafador.

Todo sucedió en el último programa de "Magaly Tv, la firme", donde la periodista tuvo como invitado a Juan Carlos Ulloa (nombre real de 'El parcero'), quién afirmó que Greyssi estaba pensando volver a Perú porque es "floja y no le gusta trabajar".

"Ella no trabaja, solo se la pasa pegada en las redes sociales y nunca trabaja ¿Y por qué? Porque le pagan arriendo, le pagan comida, le dan el colegio, le dan todo lo que necesita ella y sus hijos", dijo Juan Carlos en un inicio.

En la esa misma línea, expresó que su hermana volvería a Perú porque el albergue en el que actualmente vive, no la mantendrá de por vida, y hasta la tildó de mentirosa, diciendo que realmente no trabaja limpiando casas.

"Greyssi supuestamente trabaja, limpia casas limpia, lo que sea eso es mentira, yo se lo digo como hermano (...) La vida es Estados Unidos es diferente a Perú y Colombia, a ella no le gusta ni siquiera bañarse, ni bañar a los niños (...) ella es una tóxica", puntualizó.

La hermana de Milena Zárate, Greyssi Ortega, no se quedó callad ante estas acusaciones y llamó al programa de Magaly para 'poner el parche' a su hermano. Ella empezó haciendo fuertes acusaciones contra el parcero.

"En Colombia todo el mundo lo está buscando porque él es estafador, eso es lo que él es. Ahora mando pantallazos porque eso no lo estoy inventando", empezó diciendo Greyssi.

Por otro lado, desmintió que él la haya ayudado a pasar de ilegal hacia Estados Unidos.

"Él tiene que tener pruebas de todo lo que dice porque él nunca me ayudó a pasar a mis hijos (a Estados Unidos), a mí me ayudaron personas extrañas porque él pasó solo con su hijo y a mí me dejó botada", expresó evidenciando su enfado.