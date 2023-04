Continúa polémica: Milena Zárate y la suma de dinero que habría pedido por hablar de Greissy Ortega

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica entre Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega continúa dando de qué hablar. Tras volver a estar en el ojo de la tormenta por sus nuevas declaraciones, una en contra de la otra, un nuevo dato sale a la luz.

Esta vez, la periodista Katty Villalobos sorprendió a todos los cibernautas al contar la increíble suma de dinero que le habría pedido la colombiana por brindarle una entrevista tras el recordado "careo" en el programa de Magaly Medina.

A través de su canal de Youtube, en su programa 'Katy con Kalle', Villalobos contó todo lo que sucedió mientras trabajaba en la producción de 'En Boca de Todos'. Según narró, en aquel momento era muy reciente la entrevista que tuvieron las hermanas en el set de la 'Urraca'; por lo que, todos los medios deseaban conversar con ellas.

Así pues, relató que fue enviada para entrevistar a la entonces bailarina de 'El Gran Show' y al llegar se habría encontrado con Zárate en "coqueteos con su bailarín".

"Un día me dicen que había enlace con Milena. Yo voy al estudio y ella estaba bailando y en coqueteos con su bailarín. Le digo: 'Milena, me está pidiendo Marco para enlazar'. Me dijo: '¡Ay! no molestes, que pesado, no'", narró la periodista.

Sin embargo, relató que después de eso, Milena habría accedido a volver a hablar de la polémica con la condición de recibir un monto monetario a cambio. La comunicadora aseguró que le habría pedido S/1000 por declarar acerca de su hermana Greissy, a quien acusó de haber mantenido una relación sentimental con su expareja Edwin Sierra.

¿Fingió todo?

No todo habría quedado ahí. Una vez que se prendieron las cámaras, la bailarina habría camibiado de estado de ánimo por completo para ponerse a llorar frente a los televidentes.

"Lloró, se indignó, se fue al estacionamiento, yo la seguí, se hizo la que lloraba. Terminó el enlace y Milena se río. Bajó la luna de su carro y me pidió el dinero", aseguró la periodista.

Villalobos agregó que la colombiana se habría retirado de los estudios de América Televisión de lo más tranquila.

"Usted es una cínica, usted no tiene sangre en la cara"

En el año 2014 un escándalo sacudió la farándula nacional cuando Milena Zárate, afirmó públicamente que su esposo, Edwin Sierra, la había engañado con su propia hermana, Greissy Ortega.

Todo empezó cuando Milena Zárate se presentó en el desaparecido programa "El valor de la verdad", donde confesó que Sierra y su hermana tenían una relación extramatrimonial dentro de su propia casa.

Después de esto, Zárate y Ortega se presentaron en diversos programas de espectáculos para dar su versión de los hechos. Incluso llegó un momento en que Magaly la juntó en su set de televisión para confrontarlas y que finalmente resuelvan sus problemas.

Esto no funcionó, ya que Greissy nunca aceptó haberse metido con Edwin Sierra, mientras este estaba casado con su Milena. Quedaron enemistadas por varios años, hasta que en el 2019 volvieron a tener comunicación y se pidieron disculpas públicas. No obstante, las cosas parecen haberse vuelto a complicar entre ellas pues estos últimos días los "dimes y dirites" no termina.