¿El regreso de Nachito a "Al fondo hay sitio"? Sergio Galliani hace sorprendente revelación

03/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

"Al fondo hay sitio" es sin duda una de las series peruanas más conocidas de las últimas décadas, pues tiene más de 1700 capítulos en la actualidad. Uno de los actores más conocidos de esta producción es Sergio Galliani, quien interpretaba a Miguel Ignacio de las Casas; este descartó volver a la serie nacional porque siente que ya cerró esa etapa.

En entrevista con la periodista Milagros Leiva, Galliani explicó que nunca pensó trabajar tanto, pues hace varias décadas ha estado laborado de forma constante y cada vez se cargaba de más trabajo, por lo que en la actualidad está enfocado en sus proyectos y su realización personal.

"La pasé muy bien y todo, y cuando termine esa temporada (de "Al fondo hay sitio") me hice una promesa. Yo trabajé tanto durante esos últimos 10 años de mi vida, que nunca lo pensé. Me décadas fueron pasando de trabajo en trabajo, además yo no hago una sola actividad, y todo lo que hago es con compromiso y responsabilidad", empezó diciendo Galliani.

En otro momento de la entrevista, explicó que ahora se encuentra en una etapa de autoconocimiento y autosatisfacción personal, pues está en busca de lograr sus proyectos que tiene en mente, por lo que empezó a viajar a lugares que siempre soñó, en busca de tranquilidad.

"Bueno, ahora viene mi etapa de autoconocimiento y autosatisfacción personal (...) Por ejemplo me fui al Everest a caminar un mes por las montañas del Himalaya, llegué al campamento base del Everest, porque ya había hecho antes caminatas de montaña. En ese viaje me encontré más que nunca" expresó muy emocionado el recordado actor que dio vida a "Nachito".

¿Sergio Galliani extraña aparecer en TV?

En otro momento de la entrevista, Milagros Leiva le pregunto directamente si no extrañaba aparecer en TV. "¿O sea no eres de los actores que tiene abstinencia de pantalla, de amor de público?", a lo que Gallino respondió rápido y seguro que no.

"No, yo nunca trabajé para el público, por eso que mi trabajo siempre fue sincero, entonces cuando yo hice un personaje malo y la gente me insultaba en la calle por ese personaje, yo decía; 'estoy haciendo bien mi trabajo'. Siempre preferí eso (que lo insulten) a que me pidan una foto o un autógrafo", finalizó Galliani.

Con esto el famoso actor dio a entender que no tiene pesnando retomar su papel en la serie de América TV, y que tampoco estaría interesado en volver a las pantillas próximamente.