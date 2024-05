"No sé qué haré sin ti, no lo puedo aceptar": Esposo de cantante folclórica comparte emotiva despedida tras su muerte

El fallecimiento de la reconocida cantante folclórica Albina Pérez Huancachoque, conocida artísticamente como Yaneth Pérez, ha dejado un gran vacío en la comunidad artística y en sus seres queridos. Su prematura partida, producto de un trágico accidente, ha conmovido profundamente a todos, especialmente a su esposo, quien compartió un emotivo mensaje de despedida.

Nano Henostroza Alberto, esposo de la cantante Yaneth Pérez y padre de su único hijo, expresó su profundo dolor a través de un desgarrador mensaje compartido en sus redes sociales.

"Mi amor, vida, me dejas y te vas sin retorno. No sé qué haré sin ti, no lo puedo aceptar. Me dejas el corazón destrozado y quizás no pueda curar jamás. Cuando vea mis instrumentos, no sé si pueda soportar. Mi ratoncita, te fuiste", escribió Henostroza, reflejando el inmenso dolor que siente por la pérdida de su esposa.