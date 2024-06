Esaud Suárez regresa a los escenarios a pesar de amenazas de extorsión: "Trabajo con miedo"

Esaud Suárez, conocido como el 'Príncipe de la Cumbia', es una de las voces más destacadas de la cumbia peruana. El exintegrante de exitosos grupos como 'Kaliente', 'Caribeños de Guadalupe' y 'Papilón' enfrenta ahora amenazas de extorsión que ha puesto en peligro su vida y la de su familia. A pesar de ello, ha decidido regresar a los escenarios, pero con miedo.

El cantante ha recibido múltiples amenazas a través de mensajes de texto SMS y llamadas telefónicas. Los extorsionadores no solo han pedido dinero, sino que también han mostrado armas en videos enviados a Esaud Suárez, en los que amenazan con atacarlo.

Las amenazas no solo han estado dirigidas a Suárez, sino también a sus hijas menores. Desde un número desconocido, el cantante mostró un mensaje de texto que le enviaron:

"Vas a colaborar con la suma de 30 mil soles para dejarte trabajar tranquilo y en paz. Sabemos que este sábado vas a entrar a Trujillo, acá vas a trabajar a nuestro ritmo con*** sino te vamos a salir sacando la cabeza a ti o a uno de los integrantes de tu orquesta. Espero te quede bien claro lo que te estoy planteando loco. El que acá paga vive y el que no se muere".

"Cada vez que voy a entrar a Trujillo me han mandado amenazas. Al principio eran suaves, pero ahora se han metido con mis hijas y estoy preocupado", agregó el cantante.

La gravedad de las amenazas llevó a Esaud Suárez a detener sus actividades musicales.

"Es muy preocupante para mí. No puedo dormir, estoy preocupado. No puedo viajar, quién me garantiza la seguridad para dar mis shows", comentó el cantante, visiblemente afectado por la situación.