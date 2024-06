Daniela Darcourt responde fuerte a Sergio George y lo acusa de utilizar a Yahaira: "Para ganar titulares o destruirla"

En los últimos días, Daniela Darcourt y Sergio George han protagonizado un enfrentamiento mediático luego que el reconocido productor cuestionara el talento de la salsera peruana durante una entrevista con Yahaira Plasencia.

En dicha conversación, el arreglista y compositor señaló que su intención al llegar al Perú era trabajar con la intérprete de "Señor mentira" y no con la 'Patrona' como finalmente hizo. Su decisión fue tomada luego de poner en duda las vistas de la artista nacional en YouTube.

Como era de esperarse, estas declaraciones no solo provocaron la reacción de la propia salsera, sino también la de otros artistas nacionales quienes salieron a respaldarla. Hasta el momento, Daniela Darcourt no había respondido más que en redes sociales, pero ahora lo hizo largamente en un reciente programa.

Fue en "El reventonazo de la Chola" donde la intérprete habló largo y tendido del tema y criticó lo dicho por Sergio George. La exjurado de "El gran show" dejó en claro que fue el propio productor quien la buscó en un inicio, pero que esta sociedad no se terminó dando.

Asimismo, acusó al musico nacido en Estados Unidos de utilizar a la 'Patrona' para poder generar portadas hablando de su trabajo.

"Creo que todos saben que nunca he estado inmiscuida en un escándalo. Yo me llamo Daniela Darcourt, no soy un personaje. Quien cogió el teléfono y me llamó fue él. Sergio tiene una carrera de muchísimo tiempo y con artistas internacionales, y ese mérito absolutamente nadie se lo puede quitar", inició.