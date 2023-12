¡Escándalo! Periodista Nair Aliaga hace grave denuncia: "Están compartiendo una foto mía sin ropa"

La periodista deportiva de Gol Perú, Nair Aliaga, ha levantado la voz para realizar una denuncia impactante que involucra la difusión de una fotografía falsa que la muestra completamente desnuda.

La comunicadora, consternada por la exposición de su intimidad, aclaró la situación y compartió pruebas que revelan que se trata de un montaje generado mediante inteligencia artificial.

Por ello, Aliaga utilizó sus redes sociales para abordar de manera directa la grave situación que enfrenta. La periodista expresó su sorpresa al enterarse de la circulación de una foto comprometedora y explicó que la imagen en cuestión fue creada a través de inteligencia artificial.

Post de Nair Aliaga.

"Hola a todos. Ayer me enteré que están compartiendo una foto mía sin ropa. Primero me sorprendí mucho y no lograba entender de dónde esa foto existía. Cuando me la pasaron noté que era hecha con inteligencia artificial", escribió Aliaga en su cuenta de Twitter.