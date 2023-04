Esposas de peloteros de Alianza Lima se reúnen después de ampay: "Juntas somos mas fuertes"

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La esposa del futbolista Christian Cueva, Pamela López, se reunió con las esposas de los peloteros Carlos Zambrano y Aldair Rodríguez, de quien este último salió un ampay hace una semana en el programa "Magaly TV la firme"; ante esto, la popular urraca presentó el reencuentro en su programa de ayer, lunes 24 de abril, cuestionándolas por haber perdonado tantas infidelidades.

En la instantanea que publicó Pamela López, se veía a las esposas de los ya mencionados peloteros, quienes posaban sonrientes para la foto y en una de ellas, la esposa de Cueva colocó como descripción "Juntas somos mas fuertes. Las quiero, churras. Qué tal reducido eh".

Después de ever las imágenes, Magaly Medina no dudó en en burlarse de la situación, diciendo que salir juntas no las empodera como mujeres. En especial se burló de la esposa de Aldair Rodríguez y Carlos Zambrano.

"La esposa de Cueva cree que porque las esposas están unidas y salen a tomar el té o a tomar un vino, por esas son fuertes. No señoras, cada una es fuerte individualmente, no necesitas estar con varias que perdonaron cachos. La esposa de Aldair (Rodríguez) ni siquiera ha retirado fotos, no ha dicho nada, parece que por ella no pasó nada" dino la urraca al inicio de su mensaje.

Esposas de futbolistas de alianza de reúnen y envían mensaje

Seguido de esto, se burló por la compañía que tiene la esposa de Rodríguez, pues dijo que estaba rodeada de mujeres como la esposa de Zambrano, a quien no le importó que el pelotero se ampayado en un yate.

"¿Y quiénes serían sus consejeras? La esposa de cueva, la esposa de Carlos Zambrano, a quién no le importó que nosotros lo descubriéramos en un yate beseteando a una mujer" disparó contra una de las chicas que salen en las historias de Pamela López.

Finalmente la urraca les dejó un mensaje para tratar de empoderarlas. "No porque sean esposas de jugadores de fútbol, porque ya están todas juntas y unidas y se respaldan, no les van a poner los cachos. Ahí cada una tiene que ver por su propia dignidad, a mí de verdad me parecen patéticas todas juntas ahí, abrazando a la cachuda reciente, no me parece" puntualizó la urraca.

Esposas de futbolistas de Alianza de reúnen y envían mensaje a Magaly

Cómo se recuerda, la semana pasada, Magaly Medina difundió imágenes donde se mostraba al futbolista, Aldair Rodriguez, besando a otra mujer dentro de una camioneta de lunas polarizadas que está a nombre de su esposa. Y después de esto, su esposa no se ha pronunciado en absoluto y parece haber pasado por alto todo.