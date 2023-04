¡Lo volvió a hacer! Magaly Medina recrea recordado "baile del calzón" junto a Ruth Karina

22/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Como en los viejos tiempos. La conductora de "Magaly TV la firme", se quitó el calzón en vivo durante la emisión de su programa de ayer viernes. Esto ocurre después de casi 25 años; pues como se recuerda, la primera vez que lo hizo fue en el año 1998. Junto a Ruth Karina. Los usuarios no dudaron en comentar el tema en redes sociales.

Anoche, Magaly Medina emitió una nota periodística sobre la historia del "baile del calzón", como fue bautizado el tema de la agrupación "Euforia" que empezaron a sonar muchos a finales de los años 90. "Vamos con Ruth Karina, y les vamos a contar, para quienes no se acuerdan, cual fue la historia del baile del calzón". dijo la pelirroja.

En la nota, se contaba como Magaly amadrinó a una joven Ruth Karina, quien acababa a lanzar su primer disco musical en los 90. Cabe resaltar que la canción en realidad se llama "Ven a bailar", pero fue bautizado como el "El baile del calzón" por el icónico momento que se vivió en el set de la urraca en el año 1998.

Seguido de esto, Magaly presentó a Ruth Karina junto a su equipo de baile, pero lo que nunca imaginó el público, es que la urraca volvería a subir al escenario y quitarse la ropa interior en pleno programa en vivo y bailaría con la trusa en la mano; esto también causó sorpresa y risas entre su equipo de producción.

¿Qué dijo Magaly Medina respecto al polémico baile?

Magaly aprovechó la oportunidad para comentar sobre el revuelo que causó su baile en aquel entonces. "Hicimos época con ese baile del calzón, porque yo recuerdo que los titulares decían 'Magaly se quitó el calzón', en esa época todos los titulares de los diarios chichas respondían a órdenes montesinistas y de esa manera se distraía a la opinión pública" empezó diciendo la urraca.

También explicó como hizo para quitarse la trusa en vivo. "Realmente me maté explicando que lo que hice fue ponerme una trusa encima de la que tenía, pero nadie me creyó, asé que no me interesó desmentirlo" puntualizó.

Usuarios reaccionaron en redes sociales

Los internautas también aprovecharon para comentar el hecho en redes sociales, ya que el video se viralizó en TikTok y Twitter. "Magaly es única, regia, siempre dice todo sin anestesia", "Maga no nos decepciona, esta vez no me lo perdí", "La diferencia es que ahora se ve mas joven", "Magaly me encanta, y sigue con los mismos pasos jaja", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.