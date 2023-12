¡Están enamorados! Jean Paul y Romina confirman reconciliación: "El cambio ha sido radical"

Tal parece que los momentos complicados para Jean Paul Santa María y Romina Gachoy terminaron. La pareja anunció su reconciliación tras varios meses tratando de solucionar sus diferencias.

Para muchos fanáticos, la noticia de la separación de Romina y Jean Paul fue muy dura, sobre todo porque ambos habían formado una relación bastante sólida con sus tres hijos.

Sin embargo, luego de varios meses de terapias y demostraciones de amor, la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', ambos dieron detalles de lo que está siendo su viaje a Uruguay, el cual fue descrito como una segunda luna de miel.

"Entregue mi vida todos estos años desde que me embarace, la dejé para enfocarme en mi vida y mi hogar (...) sentir que él ahora me está apoyando es genial, me hace muy feliz", dijo la uruguaya.

Además, la modelo se animó a contar cómo fue el proceso que vivieron para retomar su matrimonio, asegurando que el cambio que se dio fue totalmente "radical", por lo que incluso parecen novios.

Hace algunas semanas, la modelo uruguaya no pudo evitar sentirse afectada por las acusaciones Angie Jibaja, asegurando que tomará medidas legales debido a que no solo perjudica su tranquilidad sino la de sus hijos.

"Todos nos damos cuenta, no sé qué se metió la verdad. No sé qué onda. Para decir una cosa así, encima tan grave. Vamos a hacer una denuncia con esto porque no nos parece que esté divagando o en sus viajes, no sé en qué estado es que ella publica esas cosas. Está metiéndose con nuestra estabilidad en todo sentido, incluso, perjudicando a los chicos diciendo cosas tan horribles", declaró la rubia.