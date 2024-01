Flavia Laos y su contundente respuesta al ser consultada por Austin Palao: "Cada uno está en su proceso"

Flavia Laos y Austin Palao terminaron su relación hace algunos meses, sin embargo, nunca explicaron los motivos de sus sorpresiva separación. Ahora la influencer fue interceptada por un equipo de prensa y su respuesta sobre su expareja sorprendió a más de uno.

Un conocido programa de espectáculos buscó a la modelo para conversar sobre varios temas y entre ellos, fue consultada sobre los motivos por los que decidió cortar su relación con el hermano de Said Palao, la cual era muy querida por sus fans.

La tarde de hoy miércoles 24 de enero, un periodista se acercó a la cantante y le preguntó si su separación se debía a que ambos descuidaron el romanticismo, ya que había especulaciones de una posible falta de cariño y detalles en su relación.

Ante esto, Flavia negó dichas afirmaciones y dijo que actualmente no tiene tiempo para llevar un romance.

"No para nada. Estoy súper enfocada, como ya lo he dicho antes, y yo sé que cuesta creer, pero estoy enfocada en mis ensayos. No tengo tiempo para nada, con las justas llego a mi casa, me baño y me voy a dormir", declaró al inicio.