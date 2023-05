Florcita se burla de pensión que le da Néstor Villanueva: "200 soles no me alcanza"

Florcita Polo se presentó esta mañana en el programa "América Hoy" y señaló a Néstor Villanueva de ser un padre irresponsable con sus obligaciones, debido a que asegura no cumple con la pensión de sus hijos.

De acuerdo a lo revelado por la también empresaria, su expareja solo le entrega 250 soles, pero lo acordado realmente era la suma total de 1000 soles mensuales.

"Espera fin de mes para dar 250 soles que no alcanzan para nada. Yo tengo que hacer maravillas [...] Yo pago un colegio particular y encima mis dos hijos se enfermaron la otra vez y quién corre con los gastos: yo", aseguró.

Según mencionó la hija de Susy Díaz, el cantante de cumbia se desentiende con la manutención, pues hay días en los que no deposita ni la mitad de lo que debería. Además, Florcita asegura que con el transcurso del tiempo no repone el dinero faltante.

"Él tiene que responder semanal 250, cuando se le antoja, pasa y cuando no quiere no pasa. Dejó de pasar 3 semanas y yo pensé que se iba a poner al día y solo me dio 250 soles[...]El otro mes no cumple con los 1000 soles, sin embargo, no puse lo demás. He acordado con mi abogado que debemos ampliar la pensión de alimentos", agregó.