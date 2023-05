Néstor Villanueva sorprende a su exesposa Florcita Polo y la encara en vivo: "Tendré que denunciarla"

Néstor Villanueva hizo una conexión en vivo con el programa "América Hoy" y sorprendió a su expareja, Florcita Polo, quien estaba en el set.

El cantante de cumbia Néstor Villanueva anunció que emprenderá nuevamente acciones legales contra la madre de sus dos hijos, Florcita Polo, ya que no permitirá que su reputación siga siendo dañada. Afirmó que Susy Díaz también deberá justificar todo lo que ha dicho.

"Siento tanta pena que salga la madre de mis hijos a decir todo este tipo de cosas, ella no se está dando cuenta que al tratar de defender a su madre sigue perjudicando y difamando. Puedes defender, pero no agrediendo ni difamando a nadie", dijo.

Cuando se le preguntó si Susy Díaz era la principal proveedora económica y el sostén de su matrimonio mientras convivía con Florcita Polo, el cantante optó por guardar silencio. Afirmó que resolverán sus diferencias en los tribunales.

"Me he quedado callado porque es la mamá de mis hijos, pero que salga a decir una serie de cosas... no me ha dejado tranquilo".