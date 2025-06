Florinda Meza arremete contra serie de Chespirito por personaje que la representaría sin su permiso

Con el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo, la nueva serie biográfica de HBO Max lanzada el 5 de junio, todo parecía marchar bien. Sin embargo, la aparición del personaje "Margarita Ruíz" —claramente inspirado en Florinda Meza, pero con otro nombre— desató la polémica. La actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños no fue consultada, no autorizó su uso y dejó claro que no aprueba cómo ha sido retratada.

El primer episodio de Chespirito: Sin querer queriendo ya se encuentra disponible en HBO Max y ha generado un montón de comentarios, no solo por los actores que encarnan a los icónicos personajes, sino por lo que no se ve... o se oculta a medias.

El elenco incluye a Pablo Cruz Guerrero como Roberto Gómez Bolaños, Paola Montes de Oca como la "Chilindrina", y Juan Lecanda como "Quico". Pero el personaje que más ha dado que hablar es el interpretado por Bárbara López: "Margarita Ruíz".

Aunque en la ficción se presenta como una figura cercana y fundamental en la vida de Chespirito, los espectadores no han tardado en notar el parecido —en actitud, historia y estética— con Florinda Meza.

La razón detrás del cambio de nombre sería legal: la actriz no autorizó que su nombre fuera utilizado, y por eso la producción habría optado por este recurso. Sin embargo, lejos de quedarse callada, la viuda de Roberto Gómez Bolaños alzó la voz y dejó claro que este giro no le hace gracia.

En diferentes entrevistas y publicaciones en redes sociales, Florinda Meza ha expresado su molestia con lo que considera una falta de respeto a su persona y a la memoria de su esposo.

"No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho", comentó inicialmente. Pero después fue más directa: "Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad".