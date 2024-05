Gisela Valcárcel alista su regreso a la TV con nuevo programa en Latina: "Están preparando un megaestudio"

El jueves 23 de mayo, Kurt Villavicencio abordó el rumor que se ha difundido en TikTok acerca de la supuesta adquisición del 30% de las acciones de Latina TV por parte de Gisela Valcárcel. En este contexto, planteó la duda sobre la veracidad de esta especulación o si acaso podría tratarse de una estrategia para promocionar el próximo programa de la polémica conductora.

Kurt Villavicencio dijo: "Ay pues la están haciendo larga con esos de las acciones... Qué hay de verdad en todo esto... Si realmente compró el 30% de las acciones o es un jueguito publicitario para el programa que va lanzar Gisela muy pronto en Latina".

Según mencionó 'Metiche', se están llevando a cabo preparativos para el nuevo programa de Gisela Valcárcel, incluyendo la producción de material promocional y la construcción de un megaestudio.

Estos indicios alimentan aún más las especulaciones sobre la posible adquisición de acciones en Latina TV por parte de la polémica conductora.

Incluso figuras como 'Choca' Mandros han comentado sobre esta especulación, manifestando optimismo y señalando la posibilidad de que Gisela Valcárcel haya adquirido acciones en la mencionada cadena televisiva.

"Yo creo que sí podría, de que puede, puede. Espero que sí, si hay chamba para la gente, mostro, a mí siempre me ha gustado la competencia. Podría ser, en la televisión todo puede pasar, no me sorprendería, está bien", expresó el exconductor de 'Estás en todas'.